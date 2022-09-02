TUS sınavı ne zaman, saat kaçta? (2022 ÖSYM TUS sınavı takvimi)

TUS sınavı ne zaman? sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından gündeme geldi. 26 Temmuz tarihinde başvuruları tamamlanan TUS sınavı için artık çok az bir zaman kaldı. Peki, TUS sınavı ne zaman yapılacak?



TUS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte TUS sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; 2022 TUS 2. dönem sınavı 4 Eylül'de yapılacak.

TUS SINAVI SAAT KAÇTA?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Eylül tarihinde ÖSYM Başkanlığınca yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.



TUS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



4 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak olan TUS sınavının sonuçları 29 Eylül tarihinde duyurulacak.