TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS 1. Dönem sonuç tarihi

Bu yılın ilk TUS oturumu, 14 il ve 15 sınav merkezinde, STS Tıp Doktorluğu ise sade Ankara'da iki sınav şeklinde organize edildi. TUS Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 30 bin 277, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 30 bin 946 aday başvurdu. İşte, 2025-TUS 1. Dönem sonuçlarında son bilgiler...



TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınavların sonuçları, 18 Nisan'da açıklanacak.



Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.



TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?



TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.



Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.



Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.