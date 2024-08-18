TUS soru ve cevapları 2024: TUS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024 TUS sınavı soru ve cevapları için geri sayım sürüyor. Bugün yapılan TUS 2. dönem sınavlarının ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, 2024 TUS soru ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?



TUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?



TUS 2. dönem soru ve cevapları, sınavın 18 Ağustos 2024 tarihinde tamamlanmasının ardından sorgulanıyor.



ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS soru ve cevapları henüz açıklanmadı.



TUS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



Sınava katılım sağlayan adaylar Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, belirlenen tarihlerden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.