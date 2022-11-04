TUS tercih sonuçları açıklandı! TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercih sonuçları açıklandı. 19-25 Ekim tarihinde tamamlanan tercih işlemlerinin ardından, tercih sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS tercih sonuçları açıklandı! TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları)

tercih sonuçları, tarafından 4 Kasım 2022 günü yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. TUS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapan adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin duyurusu şu şekilde;

"19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

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