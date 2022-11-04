TUS tercih sonuçları açıklandı! TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? (2022 ÖSYM TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları)

TUS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından 4 Kasım 2022 günü yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. TUS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih yapan adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, TUS tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin duyurusu şu şekilde;



"19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmı



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."



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