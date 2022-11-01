TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama)

TUS tercih sonuçları için sorgulamalar sürüyor. ÖSYM tarafından 19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanan TUS tercih işlemlerinin ardından, tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama)

tercih sonuçları için, öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 25 Ekim tarihinde TUS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, 'den gelecek olan tercih sonuçları açıklamasını bekliyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS tercih sonuçları için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. 19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanan TUS tercihlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı.

TUS 2. dönem tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi.

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama) - 1

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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