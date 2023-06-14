TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM TUS sonuç sorgulama)

2023 TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 8 Haziran'da sona eren tercih işlemlerinin ardından sorgulanmaya başladı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tercihlerini yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2023 TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?



TUS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sorgulanmaya başladı.



2023 TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Tarih bilgisi açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



TUS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.



Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.