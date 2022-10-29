TUS tercih sonuçları sorgulama 2022: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 19 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan TUS tercih kılavuzuyla birlikte, tercih işlemleri alınmaya başlamıştı. 25 Ekim'de sona eren TUS tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçları sorgulama 2022: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

tarafından gerçekleştirilen 2. dönem tercih işlemleri 25 Ekim tarihinde tamamlandı. TUS tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, adaylar tercih sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS tercih sonuçları için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. 19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanan TUS tercihlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı.

TUS 2. dönem tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi.

TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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