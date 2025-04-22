TUS tercih takvimi 2025: TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 TUS/1 tercih kılavuzu için geri sayım başladı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte hem tercih tarihleri belli olacak hem de kontenjanlar belirlenecek. Peki, TUS tercihleri ne zaman?



2025 TUS/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.



ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.



TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?



TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.



Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.