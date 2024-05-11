TUS tercihleri 2024: TUS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

2024 TUS tercih tercihlerinin başlayacağı tarih, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınacak olan TUS tercihleri, puan ve kontenjan durumuna göre yapılacak. Peki, 2024 TUS/1 tercihleri ne zaman?



TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için gözler 2024 yılı ÖSYM sınav takvimine çevrildi. TUS tercihleri geçtiğimiz yıl haziran ayının başında başlamış ve tercih işlemleri 1 hafta sürmüştü.



2024 yılı TUS tercihleri için tarihler henüz açıklanmadı fakat tercih döneminin mayıs ayında başlaması bekleniyor.



TUS 1. DÖNEM KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?



TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.



Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.