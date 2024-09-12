TUS tercihleri ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM TUS/2 tercih takvimi)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercihlerinin ne zaman başlayacağı, TUS 2. dönem sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlayan TUS 2. dönem tercihlerinin bu yıl hangi tarihte yapılacağı, hastanelerin kontenjanlarının belli olmasıyla açıklanacak. Peki, 2024 TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM TUS/2 tercih takvimi)

2024 2. dönem işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanacak olan TUS 2 tercih kılavuzuyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2024 TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS/2 tercih takvimi henüz netlik kazanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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