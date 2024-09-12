TUS tercihleri ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM TUS/2 tercih takvimi)

2024 TUS 2. dönem tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan TUS 2 tercih kılavuzuyla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2024 TUS 2. dönem tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TUS/2 tercih takvimi henüz netlik kazanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.
Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TUS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
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