TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/2 tercih dönemi

ÖSYM, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. dönem) ile 2024-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçlarını açıkladı. Şimdi uzman doktor adaylarının gözü tercih sürecinde. Peki, TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 TUS/2 tercih dönemi

2024- 2. dönem tercihlerine geri sayım başladı. TUS sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile puanları kapsamında branş tercihi yapmak isteyen doktorlar, 2024-TUS 2. dönem tercih takviminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. İşte, 2024 TUS/2 tercih döneminde son gelişmeler...

2024 TUS/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz netlik kazanmadı.

ÖSYM tarafından açıklanacak TUS tercih kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Kontenjanların tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

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