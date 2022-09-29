TUS tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan TUS sonuçlarının ardından tercih işlemleri sorgulanmaya başladı. TUS sonuçlarında aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu?



TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI



2022 TUS 2. dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.



TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden görüntüleyebiliyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı.



TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, açıklanacak olan boş kontenjan sonrasında tercihlerini yapacak.



TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih verilmedi.