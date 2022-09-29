TUS tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu)

TUS tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı, ÖSYM tarafından TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. 4 Eylül'de yapılan TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını gören adaylar, şimdi de ÖSYM tarafından açıklanacak olan TUS tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman?

TUS tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan sonuçlarının ardından işlemleri sorgulanmaya başladı. TUS sonuçlarında aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu?

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 TUS 2. dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.

TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden görüntüleyebiliyor.

TUS tercihleri ne zaman? Boş kontenjanlar belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS tercih kılavuzu) - 1

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı.

TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, açıklanacak olan boş kontenjan sonrasında tercihlerini yapacak.

TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih verilmedi.

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