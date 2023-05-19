TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM TUS tercih tarihleri)

2023 TUS tercih kılavuzu, tercih işlemlerinin başlamasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2023 TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu?



TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.



TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. Tercih işlemleri başlar başlamaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.



Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.