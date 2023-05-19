TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM TUS tercih tarihleri)

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihlerinin ne zaman yapılacağı, 12 Mayıs'ta açıklanan TUS sonuçlarının ardından sorgulanmaya başladı. 2023 TUS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu?

TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM TUS tercih tarihleri)

2023 tercih kılavuzu, tercih işlemlerinin başlamasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan adaylar, 'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2023 TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayımlanmadı. işlemleri başlar başlamaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

TUS tercihleri ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM TUS tercih tarihleri) - 1

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...