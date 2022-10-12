TUS tercihleri ne zaman? TUS kontenjanları belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS takvimi)

TUS tercihleri için bekleyiş sürüyor. 4 Eylül'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS 2. dönem sınavının ardından sonuçlar 29 Eylül tarihinde açıklanmıştı. TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler için bekleyiş başladı. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak?



TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı.



TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini yapacak olan adaylar, açıklanacak olan boş kontenjan sonrasında tercihlerini yapacak.



TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih verilmedi.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU



TUS kontenjanları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama geldi.



Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9.911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer verdi.