TUS tercihleri ne zaman? TUS kontenjanları belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS takvimi)

TUS tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı, sınav sonucunu öğrenen adaylar tarafından merak ediliyor. 29 Eylül'de açıklanan TUS tercih sonuçlarının ardından, adaylar kontenjan listesine göre TUS tercihlerini gerçekleştirecek. Bakan Koca tarafından yapılan açıklama sonrasında TUS kontenjanları belli oldu. Peki, TUS tercihleri ne zaman?

TUS tercihleri ne zaman? TUS kontenjanları belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS takvimi)

tercihleri için bekleyiş sürüyor. 4 Eylül'de tarafından gerçekleştirilen TUS 2. dönem sınavının ardından sonuçlar 29 Eylül tarihinde açıklanmıştı. TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler için bekleyiş başladı. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı.

TUS sınav sonuçları sonrasında aldıkları puanlara göre işlemlerini yapacak olan adaylar, açıklanacak olan boş kontenjan sonrasında tercihlerini yapacak.

TUS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih verilmedi.

TUS tercihleri ne zaman? TUS kontenjanları belli oldu mu? (2022 ÖSYM TUS takvimi) - 1

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

TUS kontenjanları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama geldi.

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde toplam 9.911 kontenjan planlandı. kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer verdi.

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