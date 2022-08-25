TUS sınav giriş belgeleri erişime açıldı (2022 TUS sınav giriş belgesi sorgulama)

2022 TUS sınavı için geri sayım başladı. 4 Eylül tarihinde yapılacak olan TUS sınavı öncesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama sonrasında sınav giriş belgeleri erişime açıldı.



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre;



4 Eylül’de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

TUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS VE STS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra,

2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

