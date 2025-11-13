TUS/2 ek tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: TUS ek tercih nasıl yapılır? Ek kontenjanlar belli oldu

Tıp Fakültesi'nden mezun olan hekimlerin uzmanlık alabilmek için girdikleri TUS sınavının ardından ek tercih işlemleri gündemde. ÖSYM tarafından yayımlanan TUS 2. dönem ek tercih kılavuzuyla birlikte adaylar boş olan kontenjanlar için başvuruda bulunabilecek.



TUS/2 EK TERCİHLER BAŞLADI



TUS/2 ek tercih kılavuzu 13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 19 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



Adaylar, tercihlerini 13 Kasım 2025 tarihinde saat 15.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecek.



EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN