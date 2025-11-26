TUS/2 ek tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2025 TUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı
26.11.2025 10:58
Anadolu Ajansı
AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-19 Kasım'da tercihleri alınan sınavın ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
TUS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.