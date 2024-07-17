YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: "TYÇ"  (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) nedir?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu yayımlandı. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu bu yıl ilk kez Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer aldı. Peki, "TYÇ" (Türkiye Yeterlilikler Çerçeves) nedir, ne anlama geliyor?

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: "TYÇ"  (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçlarına göre tercih edilecek bölümlerin yer alacağı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna sahip programlara yer ver verildi.

TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim programları, mezuniyet belgelerinde TYÇ logosunu kullanmaya hak kazanıyorlar. Peki, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi nedir, ne anlama geliyor?

YKS kılavuzunda bu yıl ilk kez TYÇ logosu yer aldı: "TYÇ"  (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) nedir? - 1

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, ülkemizde sunulan örgün yeterlilikleri ile yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması faaliyetleri sonucu düzenlenen yeterlilikleri tanımlayan, sınıflandıran ve karşılaştıran ülkemize özgü ulusal yeterlilik çerçevesidir.

Yeterlilik; bireyin, öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda sorumlu kurum tarafından tanınması halinde düzenlenen resmi belgeleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları için düzenlenen diplomalar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar için düzenlenen Kalfalık ve Ustalık Belgeleri veya işbaşında edindiği öğrenme kazanımlarını sınavlarda başarıyla sergileyenlere düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri birer yeterliliktir.

Bu logoya sahip olmak, yükseköğretim mezunlarına bazı uluslararası avantajlar sağlamakta, diplomalarının yurt dışında tanınmasını kolaylaştırmakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca TYÇ logosu, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve öğrenme çıktılarının yurt dışında karşılıklı tanınmasını, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmaktadır.

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