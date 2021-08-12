TYT ve AYT baraj puanı kaç oldu?

Barajı geçemeyen yüz binlerce adayın merakla beklediği karar çıktı. Bu yıl adaylara üniversite geçişte yeni bir ek yerleştirme hakkı daha verildi. Bu ikinci ek yerleştirmede , tercih barajı 10 puan aşağı çekilecek. Temel Yeterlilik Testi'nden 140, Alan Yerleştirme Testi'nden 170 alanlar boş kontenjanlar için tercih yapabilecekler.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 14:57

TYT ve AYT baraj puanı kaç oldu?

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YKS barajı düşünce sıralama değişecek mi?

YKS barajı düşünce sıralama değişecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanı ile ilgili önemli değişikliği sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı üniversite adayı gençlere müjde oldu.

2021 YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Merkezi yerleştirmede ve birinci ek yerleştirmede mevcut baraj puanları uygulanacak. Yani TYT'te 150, AYT'de 180 olacak.

İkinci ek yerleştirme döneminde ise 10'ar puan düşürelerek, barajı geçemeyen adaylara tercih hakkı verilecek.

Yani Temel Yeterlilik Testi  puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

YKS BARAJI DÜŞÜNCE SIRALAMA DEĞİŞECEK Mİ?

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