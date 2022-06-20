TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

İş dünyasının yeni oyuncuları olan Z kuşağı öğrencileri, meslek hayatına giden ilk adımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile atıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre geçen seneye kıyasla YKS başvuruları bu yıl yüzde 24,36 artarak yaklaşık 3,5 milyona ulaştı.

İki ayrı aşamadan oluşan üniversite sınavının birincisi Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi. Küresel rekabet ortamındaki bilgiye ulaşmak isteyen birey ve şirketlerin gelişimine İngilizce eğitimi vererek katkıda bulunan English Time Dil Okulları, sınava katılan öğrencileri desteklemek amacıyla İstanbul’daki sınav merkezlerinin önünde adaylara ücretsiz su dağıttı.



ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 500 BİN SU



Ücretsiz su kampanyasının amacının üniversiteye hazırlanan öğrencileri desteklemek olduğunu aktaran English Time CEO’su Fatih Şimşek, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Meslek hayatına sağlam adımlarla ilerlemek için üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun çalışmalarla emek sarf ettiğini biliyoruz.

Bu yüzden 25 yıldır dil eğitimi sektörünün öncüsü olan English Time Dil Okulları olarak, üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimizi hem manevi olarak desteklemek hem de onlarla birlikte bu zorlu yılı göğüsleyen değerli velilerin yanında olduğumuzu göstermek istedik.

Etkinliğimizde Şişli, Beylikdüzü, Şirinevler, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Avcılar, Başakşehir, GOP, Sefaköy’ün yanı sıra Pendik, Maltepe, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy’de de toplam 500 bin su dağıttık” dedi.



120 GÖREVLİ YER ALDI



Destek kampanyasında toplam 120 görevlinin çalıştığını belirten English Time CEO’su Fatih Şimşek, “Kampanyamızı oluşturan profesyonel ekibimizin yanı sıra sahada da bize eşlik büyük bir kadromuz var. English Time Dil Okulları olarak eğitimcilerimizin de yer aldığı nitelikli kadromuz ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizle birlikte bu serüveni 25 yıldır yaşıyoruz. Bu sürecin her bir zorluğunu paylaşmak için onlara tüm olanaklarımızı sunarak destekliyoruz.

Gelecek dönemde de bu ve benzer etkinliklerimizi hem çeşitlendirmeyi hem de artırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ülkenin gençlerimiz sayesinde onların omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz, su gibi aziz olsunlar” ifadelerini kullandı.