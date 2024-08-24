Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama sayfası

2024 - 2025 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmen başvuruları başladı. Başvuru süreci il milli eğitim müdürlüklerine göre değişiklik gösteriyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama sayfası

2024-2025 Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli başvuruları başladı. Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Formu üzerinden yapıldı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. 

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama sayfası - 1

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama sayfası - 2

Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

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