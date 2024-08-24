Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmenlik başvuru sonucu sorgulama sayfası

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları başladı. Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden yapıldı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.