Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos (bugün) tarihinden itibaren yapılabilecek.
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi
Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)
Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
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