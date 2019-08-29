Ücretli öğretmenlik başvuruları 29 Ağustos (bugün) tarihinden itibaren yapılabilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

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