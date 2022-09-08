Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-Devlet 2022 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başvuruları tamamlanan ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor.

Bir yandan ücretli öğretmenlik sonuçları beklenirken diğer yandan ise ücretli öğretmenlik maaşları merak ediliyor. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ücretli öğretmenlik sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil fakat açıklama gelir gelmez sonuçlar SMS ile duyurulacak.



Adaylar sonuçlarını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda, ücretli öğretmen maaşlarıyla ilgili şu sözlerde bulunmuştu;



"Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır."

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ