''Ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan, ''Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'' ile ''Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi'' iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'in amacı; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir. Yapılan değişiklik, tebliğin 1'inci maddesinde yer alan hususlarla ilgili olup 'ücretsiz yemek' ile bir ilgisi bulunmamaktadır.''