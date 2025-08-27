Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı tamamladı

8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi de MEB tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıf kitaplarıyla birlikte bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitim için 196 ve mesleki eğitim için 986 olmak üzere toplam bin 637 farklı dersten oluşan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı ve yardımcı kaynağın baskısı yapılarak öğrencilerin öğrenimi için hazır hale getirildi.

DERS KİAPLARININ ÜCRETSİZ DAĞITILMASI

2003-2004 eğitim öğretim yılında başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı uygulaması kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdi.