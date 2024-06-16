Ücretsiz yaz okulları ne zaman açılacak? MEB ücretsiz yaz okulları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz aylarını değerlendirmek isteyen öğrenciler için ücretsiz yaz okulları açılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Peki, ücretsiz yaz okulları ne zaman açılacak?

Ücretsiz yaz okulları ne zaman açılacak? MEB ücretsiz yaz okulları için tarih verdi

12 Haziran 2024 12:09
Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

Yaz okullarının yanında ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Ücretsiz yaz okulları ne zaman açılacak? MEB ücretsiz yaz okulları için tarih verdi - 1

YAZ OKULU PROGRAMI NASIL OLACAK?

Yaz döneminde ortaokul 8, lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Yaz okullarında öğrencilere farklı seçenekler sunulacak
Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek.

Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.

Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.

"Görsel sanatlar" alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.

"Müzik" alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak.

"Bilişim" seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.

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