Ufka Yolculuk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" sözünü slogan olarak belirleyen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl 12. kez düzenleniyor. Yarışma , çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te tek aşamada gerçekleştirilecek.

UFKA YOLCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



"Gerçek ödül bilgidir" felsefesiyle düzenlenen yarışmada, ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri, ilk 300'e giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller takdim edilecek.

Ufka Yolculuk Sınavı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sonuçlar 1 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek. Başarılı olanlara takdim edilecek ödül töreni ise nisan ayında yapılacak.