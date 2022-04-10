Ukrayna'daki Türk öğrencilerin yatay geçiş başvuruları başlıyor

Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin yatay geçiş başvuruları yarın başlıyor. Üniversiteler pazartesi gününden önce öğrenci alacakları bölümleri ve kontenjanlarını internet sitesilerinde açıklayacak.

Haberler - NTV Haber 10.04.2022 - 12:41

Ukrayna'daki Türk öğrencilerin yatay geçiş başvuruları başlıyor

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Öğrencilerin, 15 Nisan mesai bitimine kadar yatay geçiş için başvuru yapması gerekiyor. Üniversiteler, sonuçları 20 Nisan'da internet sitelerinde açıklayacak. Her üniversite kontenjanının yarısı kadar yedek öğrenci de açıklayacak.

Asil adayların kayıtları,, 21-22 Nisan'da yapılacak. Boş kontenjanlar 23 Nisan tarihinde açıklanacak. Yedek adayların kayıtları 25 Nisan günü gerçekleştirilecek.

Yatay geçiş için başvuran ama hiçbir üniversiteye kaydolamayan adaylar 26-29 Nisan tarihleri arasında üniversitelere özel öğrencilik statüsü için abşvurabilecek.

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