Ukrayna'daki Türk öğrencilerin yatay geçiş başvuruları başlıyor

Öğrencilerin, 15 Nisan mesai bitimine kadar yatay geçiş için başvuru yapması gerekiyor. Üniversiteler, sonuçları 20 Nisan'da internet sitelerinde açıklayacak. Her üniversite kontenjanının yarısı kadar yedek öğrenci de açıklayacak.

Asil adayların kayıtları,, 21-22 Nisan'da yapılacak. Boş kontenjanlar 23 Nisan tarihinde açıklanacak. Yedek adayların kayıtları 25 Nisan günü gerçekleştirilecek.

Yatay geçiş için başvuran ama hiçbir üniversiteye kaydolamayan adaylar 26-29 Nisan tarihleri arasında üniversitelere özel öğrencilik statüsü için abşvurabilecek.