Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinesinde, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı, gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor. 2020'den bu yana uygulanan programa şu ana kadar 1 milyon 250 bin öğrenci başvurdu ve 800 bin öğrenciye imkan sunuldu. Peki, Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?
Ulusal Staj Programı başvurularında son viraja girildi. Üniversiteli gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği programın başvuruları, e-Devlet ile entegre edilen milli dijital platform Kariyer Kapısı'nın internet sitesi "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılıyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuru süreci, 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabiliyor.
Lisans programlarında eğitim gören adayların 2, 3. veya 4. sınıf olması, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1. veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.
Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye, Kariyer Kapısı Platformundan erişilebiliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Öğrenci
- Üniversite
- Cumhurbaşkanlığı
- Eğitim