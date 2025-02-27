Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman bitecek?

Ulusal Staj Programı başvurularında son viraja girildi. Üniversiteli gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği programın başvuruları, e-Devlet ile entegre edilen milli dijital platform Kariyer Kapısı'nın internet sitesi "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılıyor.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı başvuru süreci, 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabiliyor.



Lisans programlarında eğitim gören adayların 2, 3. veya 4. sınıf olması, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1. veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.



Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye, Kariyer Kapısı Platformundan erişilebiliyor.

