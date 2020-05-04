Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde yüzde 100'e varan burs imkanı

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, 7 fakültede 30’dan fazla Lisans, Lisansüstü, doktora programı ve İngilizce Dil okuluyla faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Erdem, "Üniversitemizin Fakülteleri; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile dünya barışına katkı yapan, insani yükümlülüklerinin farkında olan ve gelişmekte olan küresel dünyanın zorlu ortamında; bilgi birikimine sahip, tecrübe edinmiş, rekabetçi bireyler ve geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



EN İYİ ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ



Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin 2017 Yılında Şangay Üniversiteler Sıralamasında Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi seçildiğini ve eğitimdeki yüksek kalitesinin yanısıra ülkede Erasmus+ ve Mevlana Öğrenci ve Personel değişim programını en iyi uygulayan üniversite olduğuna işaret erdem, şöyle devam etti:



"Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye ve Kuzey Makedonya’da Akredite edilen bir yükseköğretim kurumu olmasının yanında; YÖK tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip, ÖSYM Kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya’daki ilk ve tek üniversite. Aday öğrenciler, Özel Öğrenci Statüsü (ÖÖS) ile hemen kayıt olabilir veya YKS Yerleştirme fırsatıyla üniversiteyi tercih ederek kayıt olabilirler."



Her yıl sayısız kongre, sempozyum ve konferansa ev sahipliği yapan Uluslararası Balkan Üniversitesinde, spor faaliyetleri, bahar festivalleri ve bağış-yardım kampanyaları gibi birçok kültürel ve sosyal faaliyetlerin de düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, ayrıca geleceğin eğitim sistemlerinde olan “Uzaktan Eğitim” ve “E-Kütüphane” projeleriyle küresel dünyaya entegre olduklarını belirtti. Erdem, bu kapsamda üniversite bünyesinde 150m2 alanda son teknolojik alt yapıyla oluşturulan “Online Learning Hub” (Çevrimiçi Eğitim Merkezi) ile Balkan coğrafyasında yapmış oldukları eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Online Eğitimin öncüsü olduklarını bildirdi.



İSTANBUL'DAN 1 SAAT



Uluslararası Balkan Üniversitesi mezunlarının bir çok sektörde yüksek standartlarda kariyere sahip olduklarını ifade eden Erdem, şöyle devam etti:



"Tarihi bağlarımızın olduğu Üsküp, İstanbul’a hava ulaşımı ile 1 saat’lik bir süre ile yanı başımızda diyebileceğimiz bir konumda yer alıyor. Tiyatro, opera, sinema, kültür merkezleri, spor tesisleri, gelişmiş kafe ve lokanta yapısı, mesire alanları, kanyonu, kış turizmi ve renkli gece hayatıyla Üsküp yaşan ve canlı bir şehirdir. Ekonomik yönden ele alındığı zaman Türkiye ile aynı şartlara sahip olmakla beraber; ulaşım, iletişim, gıda gibi gündelik hayatın ihtiyaçlarında Türkiye şartlarının altında ekonomik avantaja sahip bir şehirdir. Üsküp’te konaklama da çok rahat ve ekonomiktir. Üniversite olatak öğrencilere yurt imkanı sağlarken, kiralık ev bulmalarına da yardımcı oluyoruz."