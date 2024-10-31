Üniversite ara tatileri ne zaman? 2024-2025 ara tatil

Ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci eğitime kasım tatili ile kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2024-2025 takvimine göre 9 gün sürecek ara tatil kasım ayında başlayacak. Üniversite öğrencileri de kendileri için tatilin başlayacağı tarihe yoğunlaştı. İşte, üniversitelerde ara tatil hakkında bilgiler...



ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI?



Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.



Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Öte yandan her üniversite kendi akademik takvimlerini belirliyor.



ÜNİVERSİTE TATİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Bu kapsamda bazı üniversiteler vize sınavları dönemi öncesi derslere ara verebiliyor.



Bu nedenle öğrencilerin bağlı bulundukları üniversitenin akademik takvimini ve açıklamalarını takip etmesi gerekli.