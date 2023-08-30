Üniversite ders kayıtları ne zaman? 2023 güz dönemi ders kayıtları

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) kayıtlar için belirlediği son tarihi merak eden üniversiteli adayları, araştırmalarına hız verdi. Bir yandan da güz dönemi derslerinin kayıtları merak konusu oldu. İşte, üniversite ders kayıtlarına dair son bilgiler...



2023-2024 DÖNEMİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ



Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.



ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NE ZAMAN?



2023-2024 eğitim yılı güz dönemi ders seçme ve kayıt işlemleri, her üniversiteye göre farklılık gösteriyor.



Üniversite kesin kayıt işlemlerinin ardından, ders seçme sürecinin de başlaması bekleniyor.



Bu konuda sağlıklı bilgi alabilemek için öğrencilerin, kendi üniversitelerinin akademik takvimi ve WEB sitesindeki resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

