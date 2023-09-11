Üniversite ders seçimi ne zaman? 2023 güz dönemi ders seçimleri

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları kapsamında kayıt işlemleri sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) kayıtlarını geride bırakan üniversiteli adayları, şimdi de ders seçimi araştırmalarına hız verdi. Peki, üniversite ders kayıtları ne zaman?

Üniversite ders seçimi ne zaman? 2023 güz dönemi ders seçimleri

2023-2024 yılı güz dönemi ders seçme ve kayıt işlemleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerde güz dönemi dersleri yakın zaman sonra başlayacak. Kayıtlarını tamamlayan adaylar, şimdi de ders seçimlerine odaklandı. İşte, 2023 güz dönemi ders seçimleri hakkında son bilgiler...

ÜNİVERSİTE DERS KAYITLARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim yılı güz dönemi ders seçme ve kayıt işlemleri, her üniversiteye göre farklılık gösteriyor.

kesin kayıt işlemlerinin ardından, ders seçme sürecinin de başlaması bekleniyor.

Bu konuda sağlıklı bilgi alabilemek için öğrencilerin, kendi üniversitelerinin akademik takvimi ve WEB sitesindeki resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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