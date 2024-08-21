Üniversite e-kayıtları ne zaman bitiyor?

Üniversitelere elektronik kayıt işlemleri devam ediyor. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci yakın zaman sonra sona erecek. Peki, üniversite e-kayıtları ne zaman bitiyor?

Üniversite e-kayıtları ne zaman bitiyor?

2024- yerleştirme sonuçlarının açıklanması dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıtlarının önceden belirlenen tarihlerde alınması sürüyor.

Elektronik kayıt işlemi yapamayan veya yapmak istemeyen adaylar, yerleştikleri üniversitelere başvurarak kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

E-KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

e-kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

e-kayıt zorunlu olmayıp, dileyen adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de kayıt işlemlerini yapabilir.

E-KAYIT NERDEN YAPILACAK?

Adaylar, e-Devlet şifreleriyle "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

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