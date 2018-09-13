ÖSYM tarafından 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.



Üniversite tercihleri 7 – 14 Ağustos tarihleri arasında alındı. Tercihlerin açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 3 - 7 Eylül tarihlerinde yapıldı.



Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin başlamasını bekliyor.



Boş kalan kontenjanların üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilmesinin ardından ek tercihler başlayacak. Ancak henüz ek tercihlerin ne zaman başlayacağı ile ilgili net tarih verilmedi.

Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.



Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.



YKS TERCİH SONUÇLARINDA RAKAMLAR NEYİ İFADE EDİYOR?