Üniversite kayıtları ne zaman? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi)

2024-2025 üniversite kayıt dönemi takvimi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite adaylarının kazandıkları okulları öğrenmesiyle birlikte merak ediliyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarih sonrasında üniversite kayıtları için takvim belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?



YKS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI



YKS tercih sonuçları, 13 Ağustos'ta erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrenciler için üniversite kayıt takvimi belli oldu.

