Üniversite kayıtları ne zaman? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi)

2024-2025 üniversite kayıt dönemi takvimi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite adaylarının kazandıkları okulları öğrenmesiyle birlikte merak ediliyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarih sonrasında üniversite kayıtları için takvim belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
YKS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
YKS tercih sonuçları, 13 Ağustos'ta erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrenciler için üniversite kayıt takvimi belli oldu.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
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