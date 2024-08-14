Üniversite kayıtları ne zaman? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi)

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 2024-2025 akademik eğitim yılının başlamasıyla birlikte, on binlerce üniversite öğrencisi eğitimlerine başlayacak. Şimdi ise gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2024-2025 üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıtları ne zaman? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi)

2024-2025 kayıt dönemi takvimi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite adaylarının kazandıkları okulları öğrenmesiyle birlikte merak ediliyor. tarafından belirlenen tarih sonrasında üniversite kayıtları için takvim belli oldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

YKS tercih sonuçları, 13 Ağustos'ta erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşen öğrenciler için üniversite kayıt takvimi belli oldu.

Üniversite kayıtları ne zaman? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi) - 1

KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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