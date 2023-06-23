Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? (2023-24 üniversite kayıt dönemi)

2023 YKS sonuçlarının açıklanması beklenirken bir yandan da üniversite kayıt tarihleri sorgulanmaya başladı. Yaz tatiline çıkan öğrenciler, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından önce tercih yapacak daha sonrasında kazandıkları üniversiteler için kayıt yaptırmaya gidecek. Peki, 2023 üniversite kayıtları ne zaman?



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.



Üniversite kayıt işlemlerinin bu yıl da ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.



Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.