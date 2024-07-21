Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları kayıt sürecini araştırmaya başladı. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazanan adaylar, belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sürecinin başlamasına kısa bir süre kala gözler kayıt takvimine çevrildi. Alınan bilgiye göre, üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 kayıt dönemi - 1

KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

EĞİTİM HABERLERİ

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimi)

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek? MEB açıkladı

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu (2024 ÖSYM DGS sonuç takvimi)

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu takvimi

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM DGS sonuçları için tarih verdi: 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

Öğretmenlerin 2. isteğe bağlı il içi atama başvuruları ne zaman başlayacak? MEB il içi atama takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...