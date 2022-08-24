Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? (2022-2023 üniversite kayıt tarihleri)

Geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınmaya başlandı.



22 Ağustos tarihinde alınmaya başlanan üniversite kayıt işlemlerini henüz yapmamış olan adaylar, kayıtlar için son günü sorguluyor. Peki, üniversite kayıt işlemleri ne zaman sona erecek?



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.



Üniversite kayıt işlemleri 26 Ağustos tarihinde son bulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.



Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

E-KAYITLAR NASIL YAPILIR?



Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilecek.



Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.



Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecek.



c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazıyor)



ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge



e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri