Üniversite kayıtları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 üniversite kayıt tarihleri)

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı, 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen ve tercih yapmayı bekleyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Aldıkları puanlar ve başarı sıralamalarına göre üniversitelerin boş kontenjanlarına tercih yapacak olan adaylar, sonuçlarına göre kazandıkları üniversitelere kayıt olacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Üniversite kayıtları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 üniversite kayıt tarihleri)

2023-2024 üniversite kayıt tarihleri, YKS sonuçlarına göre yapacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS tercih kılavuzunun yayımlanması ve tercih işlemlerinin başlamasının ardından sonuçların açıklanmasını bekleyecek olan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptıracak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

kayıt işlemlerinin bu yıl da ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Üniversite kayıtları ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2023-2024 üniversite kayıt tarihleri) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...