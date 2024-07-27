Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi)

Üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı, 2024 YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 2 Ağustos'ta sona erecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ise bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıtlarını yaptıracak. Peki, 2024-2025 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi)

2024-2025 kayıt dönemi, YKS tercihlerini yapan ve sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. tarafından yayımlanan tercih kılavuzu sonrasında, üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihler açıklandı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 2 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? (2024-2025 üniversite kayıt takvimi) - 1

KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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