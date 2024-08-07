Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 üniversite kayıt takvimi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 4 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen yüz binlerce genç, bir yandan da üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 üniversite kayıt takvimi...



ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS tercih sonuçlarının, 4 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.



Üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.