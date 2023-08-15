Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıt tarihleri, YKS'ye (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giren üniversite adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt süreci de başlamış olacak.  Peki, üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri

 tercih sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ederken kayıt sürecinin ayrıntıları da gündeme geldi. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırabilecek. 

Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri - 1

2023 - 2024 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri - 2

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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