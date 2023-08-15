Üniversite kayıtları ne zaman? 2023 - 2024 üniversite kayıt tarihleri

Üniversite tercih sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ederken kayıt sürecinin ayrıntıları da gündeme geldi. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırabilecek.
2023 - 2024 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- 2023
- Üniversite
- Eğitim