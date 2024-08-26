Üniversite mazeretli kayıt başvuruları başladı: Mazeretli kayıt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Üniversite kaydını kaçıran adaylara mazeret kayıt hakkı tanınmıştı.  Üniversite öğrencileri 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kayıtlarını 2 Eylül tarihine kadar yapabilecek. Peki, mazeretli kayıtlar nasıl yapılır?

Üniversite mazeretli kayıt başvuruları başladı: Mazeretli kayıt başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında mazeret kayıt hakkı tanındığını bildirdi.

Üniversite mazeretli kayıt başvuruları başladı: Mazeretli kayıt başvurusu nereden, nasıl yapılır? - 1

'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir nedenle üniversitelerine kaydını yaptıramayan adaylara mazeret kayıt hakkı tanındı. Yükseköğretim Kurulu, 2024 YKS yerleştirme sonuçları kapsamında bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını, herhangi bir nedenle yaptıramayan adayların yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilmelerine imkan tanıdı. Kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

KAYITLARI NEREDEN YAPILIR?

Öğrenci adayları kayıt işlemlerini üniversitelerin kayıt merkezi ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Kayıt işlemleri için adayların mezun oldukları ortaöğretim (lise) kurumlarından aldıkları diploma veya mezuniyet belgeleri gerekecek.

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