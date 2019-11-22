Üniversite öğrencilerine ‘temassız’ destek

Visa ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencileri için anlamlı bir iş birliğine imza attı.



Visa, Türk Eğitim Vakfı’nın maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite hayatına devam edemeyen öğrencilere yönelik hayata geçirdiği “Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin” kampanyasını farklı lokasyonlara yerleştirilecek temassız bağış kioskları ile destekleyecek.



Kampanyaya destek vermek isteyen bağışçılar, sıklıkla ziyaret ettikleri birçok lokasyonda yalnızca temassız kartlarını kullanarak hızlı, zahmetsiz ve güvenli bir şekilde bağış yapabilecek.





Bağış kiosku, projeye destek veren ünlü isimlerin bağış çağrısında bulunduğu interaktif bir ekran ve 10 TL bağış yapmayı sağlayan temassız bir POS terminalinden oluşuyor. Bağışçılar, ilk ay İstanbul’un farklı AVM ve plazalarına, ikinci ay itibariyle ise Ankara ve İzmir’deki yüksek trafikli noktalara yerleştirilecek kiosklarda temassız kredi kartları ile öğrencilerin hayalini kurduğu eğitime devam etmesine katkıda bulunabilecek.



Yenilikçi ödeme çözümleri ile sosyal sorumluluğu bir araya getiren temassız bağış kioskları, bağış yapmayı kolaylaştırarak günlük hayatın içine entegre etmeyi hedefliyor. Temassız bağış kiosku her hafta yeni bir noktaya taşınacak ve adres bilgileri, Türk Eğitim Vakfı’nın internet sitesi www.tev.org.tr’de paylaşılacak.