Üniversite öğrencisinin ‘Work and Travel’ zaferi

Dünyanın bir numaralı gündemi olmayı sürdüren pandemi geçen yıl, Work and Travel (Çalış-Gez) ile ABD’ye gitmek isteyen binlerce öğrencinin de hayallerini alt üst etti. ABD’deki şirketler ve sponsorların iptali ile bu ülkeye gidemeyen çok sayıda öğrenci, ikinci mağduriyeti ise anlaşma yaptıkları Türkiye’deki acentelerle yaşadı. Şirketler, öğrencilerden aldıkları ön ödemeyi iade etmedi. Kimi firma ise alınan toplam bedelin üçte birinde kesinti yapma yoluna gitti.

300 DOLAR ÖN ÖDEME



Milliyet gazetesinin haberine göre, yabancı dilini geliştirmek isteyen çok sayıda öğrenciden biri olan Zehra Kahraman da 5 Mart 2020’da Edex Yurtdışı Eğitim şirketi ile sözleşme yaptı. Kahraman’ın, şirkete yapacağı toplam ödeme 2.300 dolar olarak belirlendi. Kahraman, 300 dolarlık ön ödemeyi şirkete yaptı. 20 Haziran’da ABD’ye gidip 17 Eylül’de evine dönmeyi planlayan Zehra Kahraman, 20 Mayıs günü, programın iptal edildiği haberini aldı. Kararı ABD’deki şirket ile sponsor firmanın aldığı kaydedildi.



"KARAR DOĞRU"



ABD’de gidemeyeceğini anlayan Kahraman, Edex’e ödediği 300 doların iadesini istedi. Şirket tarafından, “Sözleşmede yer alıyor. Ön ödeme iade edilemez. Sizin işiniz için yaptığımız harcamalar var” denildi. Bu yanıt üzerine Kahraman, Şahinbey Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, aldığı kararla Kahraman’ın ödediği paranın iade edilmesine karar verdi. Şirket avukatı karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya bakan Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, Heyet kararının yerinde olduğuna hükmederek onadı.



10 BİN ÖĞRENCİ BENZER DURUMDA



Kararın, benzer dosyalar için de büyük önem taşıdığına işaret eden Zehra Kahraman’ın Avukatı Yasemin Bal “Benzer durumda olan binlerce öğrenci var. Kimi kredi çekerek, kimi akrabalarından borçlanarak bu ödemeleri yaptı. Ve iptal kararında da hiç bir sorumlulukaları yok. Dolayısı ile bu karar çok önemli. Benzer dosyalar için de örnek teşkil edebilecek bir karar. Şirket, bu karara rağmen ödemeyi yapmazsa icra yoluna gideceğiz” dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, 10 bin öğrencinin benzer mağduriyeti yaşadığını kaydetti. Aydın Ağaoğlu, zaman aşımının iki yıl olduğunu hatırlatarak, “Parası iade edilmeyen öğrencilerin bu süreyi kaçırmamalarında yarar var” dedi.