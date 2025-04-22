Üniversite sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına geri sayım devam ediyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen üniversiteli adayları tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 YKS oturumu hakkında bilgiler...



ÜNİVERSİTE SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN?



ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.



Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,



Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,



Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.



Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.