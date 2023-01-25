Üniversite sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YKS sınav tarihleri)

2023 YKS sınav tarihi, güzel bir üniversitede okuma hayali kuran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan ilk takvim sonrasında belli oldu. Seçim tarihinin de sınav dönemiyle çakışmamasıyla birlikte YKS sınavlarının Haziran ayında yapılacağı düşünülüyor. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?



2023 YKS NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.



ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.



Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.