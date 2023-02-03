Üniversite sınavı (YKS) başvuruları ne zaman? Gözler 2023 ÖSYM YKS başvuru tarihlerinde

Üniversite sınavı (YKS) başvuruları, güzel bir üniversitede okuma hayali kuran yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen YKS sınavı bu yıl yine büyük heyecan yaratacak. Peki, ÖSYM tarafından 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar.

Üniversite sınavı (YKS) başvuruları ne zaman? Gözler 2023 ÖSYM YKS başvuru tarihlerinde

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (2023-) öncesinde ve sınav tarihleri, öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yaz aylarında yapılacak üniversite sınavı için başvuruların başlamasını bekleyen öğrenciler, gözlerini 'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, 2023 başvuruları ne zaman?

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanılmıştı.

2023 YKS sınav başvurularının Şubat ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Üniversite sınavı (YKS) başvuruları ne zaman? Gözler 2023 ÖSYM YKS başvuru tarihlerinde - 1

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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