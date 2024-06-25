Üniversite sınavı (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AYT-TYT sonuç tarihi)

2024 YKS sonuçları için geri sayım başladı. 8-9 Haziran tarihinde YKS sınavına giren adaylar, sınavdan kaç puan aldıklarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek.