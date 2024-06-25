Üniversite sınavı (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AYT-TYT sonuç tarihi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, YKS tercihleri öncesinde öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. TYT ve AYT sınavı sonuçlarının açıklanması sonrası aldıkları puanlara göre üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerini tercih edecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AYT-TYT sonuç tarihi)

2024 sonuçları için geri sayım başladı. 8-9 Haziran tarihinde sınavına giren adaylar, sınavdan kaç puan aldıklarını merak ediyor. tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS , 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek.

Üniversite sınavı (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AYT-TYT sonuç tarihi) - 1

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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